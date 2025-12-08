UCAD : L’État propose un plan de sortie de crise

Suite aux tensions survenues à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), plusieurs rencontres ont été tenues entre le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Professeur Daouda Ngom, le directeur des Bourses, Jean Amédé Diatta, et le Collectif des étudiants. À l’issue de ces échanges, l’État a présenté un ensemble de mesures d’apaisement pour un montant global de 3.827.710.000 FCFA.

La première proposition concerne les bourses de Master. L’État s’engage à payer les bourses de Master 1 durant l’année académique 2025/2026, et celles de Master 2 au cours de 2026/2027. Par ailleurs, sur instruction du Premier ministre, une allocation exceptionnelle de 115.000 FCFA sera accordée aux 12.238 étudiants retardataires, en plus des 24 mois réglementaires.

La deuxième proposition vise spécifiquement les étudiants de Master II. Les étudiants inscrits en 2025/2026 bénéficieront d’une dérogation. Ceux en phase d’achèvement ou de soutenance recevront un montant global de 390.000 FCFA, correspondant à une mensualité de 65.000 FCFA de février à juillet 2026. De plus, les étudiants n’ayant pas encore perçu les allocations liées au changement de taux recevront 300.000 FCFA début février 2026. Le paiement de la subvention de mémoire, fixé à 150.000 FCFA, interviendra début janvier 2026 pour tous les étudiants de Master II.

L’État rappelle que le premier paiement de l’année universitaire 2025/2026 — couvrant octobre, novembre et le trousseau — reste accessible à tous les étudiants, même en l’absence des résultats académiques de l’année précédente. Cette mesure concerne notamment les étudiants de Licence 1, Licence 2 et Master 1. En revanche, ne sont pas éligibles les étudiants ayant déjà redoublé une fois dans leur cycle, ceux âgés de 30 ans ou plus, ainsi que les étudiants dont les listes ont été transmises après le 20 octobre 2025.

Enfin, l’État appelle les étudiants à reprendre immédiatement les cours. Il annonce la poursuite des concertations avec les amicales et l’ensemble des parties prenantes afin d’actualiser, avant la fin du premier semestre 2026, les textes régissant les allocations dans l’enseignement supérieur.