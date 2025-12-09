Le sexe d'un prisonnier a été coupé pendant son sommeil

Un gendarme en garde à vue pour viol…il s’évade avant d’être rattrapé

Mercredi 3 décembre, un gendarme de la compagnie de Pontivy avait été interpellé pour des faits de viols.

Mais, durant sa garde à vue, le militaire a réussi à s’évader des locaux de la brigade de recherche de Lorient, dans le Morbihan.

Un important dispositif de recherche a été déployé pour le retrouver. Sa photo a été diffusée dans les gendarmeries et dans les commissariats.

Le suspect, âgé d’une quarantaine d’années, a finalement été interpellé le lendemain sans résistance, dans le pays de Pontivy, aux abords de Baud.

Le quadragénaire a été mis en examen pour viol et évasion et incarcéré.

