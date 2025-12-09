Un grand-père et son petit-fils de 3 mois tués par 7 pitbulls

Les faits se sont déroulés le 3 décembre au domicile familial de Tullahoma, dans le Tennessee (Etats-Unis).

James Alexander Smith, 50 ans, et sa petite-fille de 3 mois ont été attaqués par les sept pitbulls de la famille.

La mère, témoin de la scène, a hurlé : «mon bébé, mon bébé». Ses cris ont alerté le voisin qui a prévenu la police.

Les forces de l’ordre, arrivées sur les lieux, n’ont pu que constater le décès du grand-père.

Comme les chiens continuaient de s’acharner sur l’enfant de 3 mois, les agents ont dû faire usage de leur arme et les abattre.

Malheureusement, la petite-fille était déjà morte. Son corps et celui de son grand-père étaient mutilés.

Selon le voisinage, les chiens semaient la terreur dans le quartier. La semaine précédent l’attaque, ils avaient tué le chat d’un voisin.

Source : F D