Libye : Saïf al-Islam, fils de Kadhafi, est mort

La chaîne Libya al-Ahrar a rapporté que des proches de Saïf al-Islam Kadhafi ont confirmé son décès, sans préciser les circonstances. Son conseiller et représentant au comité du dialogue national, Abdullah Othman Abdurrahim, a publié un message sur Facebook annonçant la nouvelle. Son cousin Hamid Kadhafi, contacté par téléphone par la même chaîne, a déclaré que « le docteur Saïf al-Islam est tombé en martyr ».

Selon plusieurs médias, l’ancien dauphin de Mouammar Kadhafi aurait été tué dans sa résidence située au sud de Zintan, dans l’ouest de la Libye. Âgé de 53 ans, il se trouvait seul chez lui lorsqu’un commando de quatre hommes armés aurait pénétré dans la maison après avoir neutralisé les caméras de surveillance. Ils l’auraient abattu sur place. Son avocat a confirmé à l’AFP que son client avait été exécuté par ce groupe.

Des rumeurs ont rapidement pointé la brigade 444, dirigée par Mahmoud Hamza, comme responsable de l’opération. La formation militaire a toutefois rejeté toute implication, affirmant qu’aucune de ses unités n’était présente à Zintan et qu’aucun ordre n’avait été donné pour cibler Saïf al-Islam.

Une photo montrant son corps à l’arrière d’un véhicule circule sur les réseaux sociaux. Son conseiller politique a indiqué que la dépouille avait été transférée dans un hôpital privé de Zintan, où quatre juges ont été dépêchés pour ouvrir une enquête. Il a précisé que l’enterrement n’aurait pas lieu avant la fin des investigations. Son avocat, Abdallah Zaydi, a dénoncé un « assassinat lâche » et un « crime odieux » contre le peuple libyen.

Considéré un temps comme l’héritier politique de son père, Saïf al-Islam s’était construit l’image d’un réformateur avant de se discréditer en menaçant de répression sanglante au début du soulèvement de 2011. Poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes contre l’humanité, il avait été capturé dans le sud du pays puis détenu à Zintan. En 2015, il avait été condamné à mort à l’issue d’un procès expéditif, avant de bénéficier d’une amnistie.

En novembre 2021, il avait tenté un retour politique en déposant sa candidature à l’élection présidentielle prévue en décembre, finalement reportée. Depuis, sa localisation restait incertaine, jusqu’à l’annonce de sa mort.