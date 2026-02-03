Réforme des bourses d’études : Le MESRI apporte des clarifications

Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) a apporté, ce mardi 3 février 2026, des clarifications sur les raisons ayant motivé l’organisation d’un atelier national consacré à la préparation d’une nouvelle politique de bourses d’études et à la révision du décret n°2014-963 du 1ᵉʳ août 2014 fixant les conditions d’attribution des allocations dans l’enseignement supérieur.

Organisé à Dakar du 2 au 3 février 2026, cet atelier s’est tenu dans une démarche inclusive, conformément à l’esprit qui anime la tutelle. Il a réuni les services du MESRI, ceux du ministère en charge des Finances, des représentants de la société civile, des associations de parents d’élèves, des syndicats (PER, PATS), des amicales d’étudiants, des apprenants des ISEP ainsi que des représentants des sites externes.

Selon le ministère, cette rencontre participative visait à poser les bases de l’évaluation financière du système de bourses sur la période 2020-2025, avec une projection à l’horizon 2030. Il s’agissait également d’identifier les insuffisances du décret en vigueur en vue de la révision de certaines dispositions, de mettre fin aux pratiques non conformes à l’orthodoxie budgétaire, tout en renforçant l’inclusivité sociale.

Le MESRI précise que les objectifs de l’atelier ont été atteints, malgré le retrait d’une partie des étudiants lors de la première journée. Les recommandations issues des travaux seront transmises aux autorités compétentes pour examen.

Par ailleurs, le ministère a tenu à démentir certaines informations diffusées ces derniers jours, assurant qu’il n’a jamais été question de remettre en cause les droits des étudiants, encore moins de réduire les taux ou de supprimer les bourses d’études.

S’inscrivant dans les orientations des plus hautes autorités, le MESRI indique travailler à l’élaboration d’une nouvelle politique nationale des allocations d’études. Celle-ci vise notamment à faire converger la période de paiement des bourses avec celle de l’organisation effective des enseignements.

Enfin, le ministère a exprimé sa gratitude à l’ensemble des parties prenantes ayant pris part à l’atelier, les invitant à poursuivre les discussions lors des prochaines étapes, en vue d’aboutir à un consensus sur un cadre réglementaire rénové et sur des modalités pratiques d’attribution des bourses dans l’enseignement supérieur.