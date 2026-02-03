Justice et exercice du pouvoir : Serigne Mbacké Ndiaye s’interroge sur la relation entre Diomaye et Sonko

Dans une déclaration, l’ancien ministre Serigne Mbacké Ndiaye a livré une analyse critique du fonctionnement actuel de l’exécutif sénégalais, en particulier des rapports entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre, Ousmane Sonko, sur fond de débats autour de la justice et de l’autorité de l’État.

Revenant sur la période ayant précédé l’accession au pouvoir de l’actuel duo exécutif, Serigne Mbacké Ndiaye rappelle que l’opinion publique considérait largement que « Sonko mooy Diomaye », une formule traduisant, selon lui, la convergence de positions entre les deux hommes, notamment sur les questions judiciaires. Cette proximité idéologique avait, estime-t-il, valu à l’actuel chef de l’État un passage en détention à l’époque.

Toutefois, l’ancien ministre observe un changement de posture depuis l’arrivée au pouvoir. Il note que les prises de position critiques d’Ousmane Sonko à l’égard de la justice ne suscitent, selon lui, aucune réaction publique du président de la République, un silence qu’il interroge. Pour Serigne Mbacké Ndiaye, cette situation pose la question de la responsabilité institutionnelle du chef de l’État, rappelant que la Constitution lui confère le pouvoir de nomination aux plus hautes fonctions civiles et militaires, ainsi que celui de nommer le Premier ministre.

Abordant les dossiers judiciaires impliquant certaines figures politiques, notamment des affaires financières ayant conduit à des incarcérations, l’ancien ministre évoque les accusations faisant d’Ousmane Sonko l’instigateur de ces procédures. Il se garde toutefois d’affirmer cette thèse, soulignant qu’il n’en détient aucune preuve. Il relève néanmoins que, dans plusieurs dossiers sensibles, y compris des affaires impliquant des personnalités perçues comme proches ou adversaires du pouvoir, le parquet n’a pas toujours obtenu gain de cause devant les juridictions compétentes.

De cette situation, Serigne Mbacké Ndiaye dégage deux hypothèses : soit le Premier ministre est accusé à tort d’être à l’origine de ces arrestations, soit ces actions se feraient avec l’aval du chef de l’État, ce qui, selon lui, renforcerait l’idée d’une continuité totale entre les deux hommes à la tête de l’exécutif.

À défaut de ces deux lectures, l’ancien ministre estime que la situation pourrait révéler un problème d’autorité au sommet de l’État, une perspective qu’il juge préoccupante pour un pays qu’il rappelle avoir été dirigé, par le passé, par des dirigeants attachés au sens de l’État, des responsabilités et du devoir.