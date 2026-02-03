Billets pour la Mecque «aux politiciens» : Alioune Aw fustige

DES BILLETS POUR LA MECQUE AUX POLITICIENS, PENDANT QUE LE PEUPLE SERRE LA CEINTURE.

L’annonce du Don de billets pour le pèlerinage à la Mecque, exclusivement destinés à des responsables politiques de la Coalition Diomaye-President, a profondément interpellé une large franche de l’opinion publique.

Dans un contexte socio-économique particulièrement difficile, où l’État appelle les populations à des sacrifices considérables (patience, résilience, efforts quotidiens), cette initiative a été perçue comme socialement et moralement injustes.

Le moment choisi, marqué par une atmosphère d’allegresse nationale après le sacre des Lions, n’a fait qu’accentuer le malaise.

Relayée avec insistance sur les réseaux sociaux, cette annonce a davantage ressemblé à une opération de communication politique et de propagande, qu’à un acte d’équité, de reconnaissance nationale et de justice sociale, prenant presque des allures de célébration politique.

Mais l’euphorie sportive ne saurait masquer une réalité brutale: encore une fois, les privilèges vont aux politiciens au détriment des segments les plus productifs et les plus éprouvés de la Nation: paysans, pécheurs, éleveurs, artisans, artistes, commerçants, enseignants, personnel soignant, personnes vivant avec un handicap, groupements de femmes, mouvements de jeunes, etc….. Ce sont eux qui portent l’économie réelle, souvent dans l’ombre, souvent dans la précarité. Ce sont eux qui subissent de plein fouet la cherté de la vie, l’insécurité économique et l’absence de perspectives claires. Ce sont eux qui soutiennent l’économie productive, assurent la solidarité communautaire et maintiennent la cohésion sociale, souvent sans reconnaissance ni soutien symbolique. Pourquoi, sont-ils systématiquement absents de ce type de reconnaissance morale et spirituelle ?

A croire que le mérite national se limite désormais à l’appartenance politique.

L’omission des Délégués de quartier, pourtant reconnus par l’administration depuis le Décret n°67-1249 du 15 novembre 1967, est plus préoccupante. En effet, le quartier constitue le premier niveau de sociabilité, le premier espace d’expression des besoins et aspirations des populations, de solidarité et de citoyenneté.

Et le Délégué de quartier, en est l’acteur principal : interface entre l’administration et les citoyens, leader de proximité, pilier de la mobilisation communautaire et de la mise en œuvre des politiques publiques.

Dans toute démarche ou stratégie de développement local sérieuse, le quartier est le socle, la base et le Délégué de quartier en est la clé de voûte.

Le motiver, l’encourager, le valoriser, ce n’est ni un luxe, ni un privilège. C’est un investissement social, institutionnel et une condition de réussite et de cohésion humaine.

Les populations ont trop souffert des pratiques d’une certaine classe politique, organisée en groupuscules d’intérêts, plus soucieuse de ses avantages que du bien être collectif.

Dans un pays où on appelle à la sobriété, à l’effort national, à la patience, à la gouvernance vertueuse et à la justice sociale, ce type de don ciblé uniquement sur des politiciens, renvoie à une image contraire aux discours affichés.

Si don devait y avoir, le geste aurait eu une portée générale, en étant orienté vers les forces vives de la Nation, avec plus d’inclusion et d’équité.

Dans un pays qui aspire à la rupture, à la solidarité et à l’égalité des chances, les privilèges politiques ne peuvent plus être la norme. La reconnaissance doit aller aux forces vives de la Nation, pas aux seuls cercles politiques.

La justice sociale ne se proclame pas : elle se mesure à la capacité de reconnaître ceux qui servent réellement la République, souvent sans bruit, sans privilèges et sans projecteurs.

ALIOUNE AW

Keur Massar Nord

E-mail : badou60@gmail.com.