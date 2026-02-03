Ousmane Sonko réaffirme le soutien de l’État à la Police nationale

Dans le cadre des visites qu’il a entamées auprès de plusieurs services civils et militaires de l’État, le Premier ministre Ousmane Sonko s’est rendu, ce mardi 3 février 2026, à la Direction générale de la Police nationale.

Le Chef du Gouvernement était accompagné du ministre des Forces armées, Birame Diop, du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, ainsi que du ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba. À leur arrivée, la délégation gouvernementale a été chaleureusement accueillie par le Directeur général de la Police nationale, Mame Seydou Ndour.

La visite a débuté par une tournée guidée des locaux de l’institution, suivie d’une démonstration des capacités opérationnelles de la Police nationale. Cette séquence a permis au Premier ministre d’apprécier le niveau de préparation et les moyens déployés par les forces de police dans l’accomplissement de leurs missions.

Prenant la parole à l’issue de la visite, Ousmane Sonko a salué l’engagement, le professionnalisme et la résilience de la Police nationale, qui œuvre, aux côtés des autres Forces de défense et de sécurité, à la protection des personnes, des biens et des services sur l’ensemble du territoire.

Le Premier ministre a, par ailleurs, réitéré l’engagement ferme de son Gouvernement à accompagner sans réserve la Police nationale dans la réussite des vastes chantiers en cours. Cet appui s’inscrit dans la Vision « Sénégal 2050 », portée par le Président de la République, visant à renforcer durablement la sécurité et la modernisation des institutions de l’État.