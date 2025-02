Ligue des champions : Le tirage complet des huitièmes

Le tirage au sort des 8e de la ligue des champions est tombée. Le Paris Saint-Germain et Lille, affronteront respectivement Liverpool et le Borussia Dortmund. Le Real Madrid défiera l’Atletico Madrid dans un derby explosif tandis que le Bayer Leverkusen va devoir se défaire du Bayern Munich dans un duel 100% allemand. Arsenal et l’Inter s’en sortent plutôt bien puisque les deux clubs joueront deux formations néerlandaises, à savoir le PSV et Feyenoord. Le FC Bruges retrouvera Aston Villa, le FC Barcelone jouera une nouvelle fois Benfica après une rencontre épique au premier tour.