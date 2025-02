Linguère : La grève du SAMES largement suivie

Le fonctionnement du système sanitaire de Dahra et de Linguère a été entièrement paralysé, à cause de la grève de 48 heures décrétée ce mardi par le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (SAMES). Le mouvement d’humeur a été largement suivi dans les districts sanitaires de Dahra et de Linguère, et à l’hôpital Magatte Lo.

Comme ailleurs dans le pays, le SAMES observe, à partir de ce mardi, une grève de 48 heures pour réclamer de meilleures conditions de travail dans les établissements sanitaires et l’absence de réponse concrète du gouvernement à ses revendications. Selon une source médicale de Seneweb, la prise en charge des urgences au niveau de ces structures sanitaires est assurée.

Pour rappel, les revendications du syndicat tournent, pour l’essentiel, autour du recrutement des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes dans la Fonction publique, pour soulager les structures sanitaires ; la gestion démocratique des ressources humaines à travers un appel à candidatures lors des nominations à des postes de responsabilités.