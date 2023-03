L’institut Panos lance un projet pour la promotion de la liberté d’expression et des médias…au Togo

L’Institut Panos Afrique de l’Ouest (IPAO), l’Observatoire Togolais des Médias (OTM) et le Réseau Inter-Africain des Femmes, Médias, Genre et Développement (FAMEDEV) mettent en œuvre le projet « Promouvoir la liberté d’expression et des médias, et protéger les défenseurs des droits de l’homme au Togo », financé par l’Union Européenne (UE), pour une durée de trois ans (2023-2025).

Le lancement dudit projet est prévu pour le jeudi 9 mars 2023, à Lomé, à l’hôtel Concorde, à partir de 9h GMT.

L’initiative conjointe vise à promouvoir la liberté d’expression, le pluralisme des médias et la protection des défenseurs des droits de l’Homme au Togo.

De façon spécifique, ce projet va contribuer au développement des connaissances et au renforcement des capacités des journalistes et d’autres acteurs des médias sur leurs droits et leurs responsabilités et promouvoir un environnement juridique et institutionnel plus propice à l’exercice de la liberté d’expression et à la protection des défenseurs des droits humains.

A ce titre, les acteurs ciblés sont les professionnels des médias et institutions médiatiques, les jeunes et femmes défenseurs des droits de l’homme, les organisations de défense des droits humains et les décideurs politiques.

Engagés dans les débats locaux, nationaux et régionaux, les différents acteurs renforceront leur compréhension des différents enjeux relatifs aux thématiques prioritaires du projet et poseront les bases d’une meilleure appropriation et acceptation des changements à engager, dans le champ de la protection des droits civils et politiques, notamment la liberté d’opinion, la protection des défenseurs de droits de l’Homme.

L’initiative s’inscrit donc dans l’objectif général de l’UE qui est de « renforcer le rôle de la société civile dans la protection des droits fondamentaux, en particulier les droits civils et politiques ainsi que l’égalité de genre ».

En effet, le Togo fait partie des pays ouest-africains disposant d’un arsenal juridico-insitutionnel favorable à la liberté d’information et d’opinion assez complet. Toutefois, la presse togolaise peine à exercer ces libertés garanties par le cadre juridique.

Les organisations des droits humains et les médias agissent constamment, de façon isolée ou collective, pour consolider la liberté d’expression, mais les résultats restent encore mitigés.

Or, bâtir des espces de la liberté d’expression, faciliter l’accès l’information et protéger les défenseurs des droits de l’homme, à travers une législation nationale spécifique est une obligation pour les Etats et un indicateur de progrès particulièrement pris en compte parmi les Objectifs de développement durable.

Sous la présidence du Ministère de la Communication et des Médias, l’atelier de lancement réunira 50 personnalités et autorités environ, dont l’Ambassadeur de l’Union Européenne au Togo, des représentants de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, des leaders d’organisations de la société civile, de professionnels des médias, des journalistes, etc.