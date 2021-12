Locales 2022 : Barthélemy Dias chez l’Archevêque de Dakar

Barthélemy Dias s’est lancé pleinement dans les élections locales du 23 janvier 2022. Il continue ses visites auprès des personnalités politiques, coutumiers et religieuses du pays « afin de recueillir des prières », selon lui. Ce vendredi il était chez l’Archevêque de Dakar Monseigneur Benjamin Ndiaye.

« Nous avons eu le privilège et le plaisir d’être reçus ce matin par Monseigneur Benjamin Ndiaye Archevêque de Dakar, pour lui fart de notre candidature à la Mairie de Dakar et recueillir ses prières et ses conseils, pour un Dakar résilient et intelligent dans un Sénégal de paix, de concorde et de Miséricorde », a écrit Barthélemy Dias sur Facebook.

Hier, le maire sortant de Mermoz Sacré-Coeur a nommé Abass Fall comme directeur de campagne.