Locales 2022 : Bougane condamne la violence et lance un appel au calme

À 24 heures de la clôture de la campagne électorale, le Président de la grande coalition Gueum Sa Bopp Monsieur Bougane Gueye Dani s’indigne devant les scènes de violences répétées dont ses responsables et représentants font l’objet : des têtes de liste menacés de mort verbalement et par SMS.., des maisons et permanences de parti incendiées. Ce qui a occasionné beaucoup de blessés et dégâts matériels qui pouvaient être évités.

Le Président Bougane Gueye condamne avec fermeté de tels agissements qui n’honorent pas la démocratie de manière générale, celle sénégalaise en particulier qui est censé être un « modèle » dans le monde sinon la « vitrine » de l’Afrique.

Ces violences ont fini de démontrer un recul démocratique et donnent une image hideuse de la démocratie sénégalaise.

Or, la Constitution sénégalaise en son article 8 garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales dont les libertés d’opinion, d’expression, de la presse, d’association, de réunion, de déplacement, de manifestation, entre autres. Toujours dans l’article 10 de la charte fondamentale sénégalaise, il est indiqué que chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l’image, la marche pacifique, pourvu que l’exercice de ces droits ne porte atteinte ni à l’honneur et à la considération d’autrui, ni à l’ordre public.

Il est alors regrettable de constater que certaines autorités politiques se permettent de fouler au pied les textes qui encadrent le processus électoral, en se versant dans la politique politicienne, en usant de « l’argument de la force » et non « la force de l’argument ».

Le Président Bougane Gueye Dani, appelle tous ses militants et sympathisants à la retenue et encourage ses vaillants représentants et candidats à se concentrer sur l’objectif fixé, en déroulant leurs programmes et activités.

La vérité des urnes jaillira au soir du 23 janvier 2022 et on saura que seul le peuple est souverain et que le dernier mot lui revient.

Dr Mohamed Diallo

Administrateur général

de la grande coalition

Gueum Sa Bopp