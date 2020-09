Locales à Lat Mingué : Dr Macoumba Diouf candidat à sa propre succession…

Le Maire de la Commune de Lat Mingué (Kaolack) nourrit l’ambition de rester encore à la tête de l’équipe municipale. Interrogé par nos confrères du journal le « Quotidien », le responsable d’envergure du parti présidentiel dans cette populeuse Commune du département de Kaolack a déclaré sa candidature.

« Oui, je compte me présenter à la prochaine élection locale. La raison qui m’avait poussé à prendre la mairie, si c’était un objectif, je suis sur le chemin de l’atteindre. Mais je considérais que cinq (5) ans c’est peu pour réaliser tout ce que je voulais, en tout cas, j’ai réalisé l’essentiel de ce que je voulais pour ce premier mandat. Je veux me présenter parce qu’effectivement les infrastructures et le cadre de vie basiques infrastructures d’obédience ou d’ordre économique basiques qui peuvent générer des recettes dans les collectivités qu’il faut à la Commune pour qu’elle puisse aller seule, avec un appui des transferts de l’État, pour qu’elle ait suffisamment de ressources, pour qu’elle soit un cadre de vie agréable, restent à réaliser. Je souhaite réaliser au niveau local un cadre de vie avec les convenances et des activités économiques exactement comme ici à Dakar, c’est- à- dire, transformer ma localité », confie le maire.