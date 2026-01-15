L’OCRTIS démantèle un réseau de trafic international entre Paris et Ngor

La Division Opérationnelle de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS) a procédé, le 13 janvier 2026, à l’interpellation d’un individu dans le secteur de Ngor.

Selon la Police nationale, cette opération a permis la saisie d’un cocktail de stupéfiants : 19 pierres de crack, 5 sachets de Skunk, ainsi que 18 boules de 1g, 3 boules de 25g et 10 boules de 5g de haschisch.

La même source précise que cette arrestation fait suite à une enquête ouverte après l’interception à Paris d’un colis suspect contenant cinq (05) plaquettes de haschisch habilement dissimulées dans des paquets de sucre. Le renseignement opérationnel, transmis le 11 janvier 2026 à la Division du Renseignement de l’Office, a permis de remonter jusqu’au destinataire final.

Après notification de ses droits, notamment celui de bénéficier d’un conseil, le suspect a été placé en garde à vue. Il est poursuivi pour « association de malfaiteurs, trafic international de drogue et blanchiment de capitaux ».

La drogue, son téléphone portable ainsi qu’une somme d’argent ont été placés sous scellés. L’enquête suit son cours, rapporte la Police nationale.