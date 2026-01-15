CAN 2025 : Mankeur Ndiaye salue une finale «rêvée» entre le Maroc et le Sénégal

Présent à Tanger, Mankeur Ndiaye a suivi la demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations opposant le Maroc au Nigeria. Dans une publication sur le réseau social X, l’ancien ministre a exprimé son admiration pour le suspense et l’intensité de la rencontre, tout en félicitant les Lions de l’Atlas pour leur qualification.

« Quel suspense ! Bravo aux Lions de l’Atlas », a-t-il écrit, se réjouissant à l’avance de l’affiche de la finale prévue le 18 janvier à Rabat, qui opposera le Maroc au Sénégal. Une confrontation fraternelle entre les Lions de l’Atlas et les Lions de la Teranga, qu’il qualifie de « finale rêvée devenue réalité ».

Pour Mankeur Ndiaye, cette affiche est non seulement prestigieuse, mais aussi historique. Il estime qu’il s’agit « certainement de la plus belle et de la plus inattendue finale de l’histoire de la CAN », promettant ainsi un grand moment de football africain.

«De Tanger, j’ai suivi la demi-finale Maroc/Nigeria. Quel suspens! Bravo aux Lions de l’Atlas qui vont rencontrer leurs frères, les Lions de la Teranga le 18 à #Rabat. Une finale rêvée devenue réalité. Certainement la plus belle et la plus inattendue de l’histoire de la CAN», a-t-il écrit sur son compte X.