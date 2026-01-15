Harcelée…Une ado de 17 ans s’allonge sur les rails et meurt percutée par un train

Le drame s’est produit mardi à la gare RER de Villeparisis-Mitry-le-Neuf, en Seine-et-Marne.

Vers 16H50, une adolescente de 17 ans est descendue sur les voies à l’arrivée du train et s’est allongée sur les rails.

Le train a percuté la jeune fille. Les secours n’ont pu que constater le décès.

La victime était scolarisée au lycée Honoré de Balzac à Mitry-Mory, en Seine-et-Marne. La piste du suicide est privilégiée.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’adolescente avait fait l’objet de harcèlement scolaire

« La défunte a pu faire état, auprès de sa famille, de harcèlement scolaire sans qu’aucune plainte ou signalement n’ait été porté à la connaissance de la police ou du parquet. » a précisé le procureur de la République de Meaux.

« La direction de l’établissement scolaire avait pris en compte cette situation, notamment l’année passée et encore récemment » a-t-il ajouté.

Source : F D