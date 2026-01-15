Une adolescente violée par un homme cagoulé…un policier interpellé

Les faits s’étaient déroulés le 31 janvier 2025 à Nersac, en Charente.

Une adolescente de 17 ans se rendait à son arrêt de bus lorsqu’un un homme cagoulé avait surgi.

Sous la menace d’un couteau, l’individu avait fait monter la jeune fille dans sa voiture. Il l’avait conduite jusqu’à un bois et l’avait violée. La victime avait réussi à s’échapper

Un policier du commissariat d’Angoulême a été interpellé mardi par les gendarmes et placé en garde à vue.

Deux femmes ont été agressées dans des conditions similaires ces dernières semaines dans la même commune de Nersac.

L’homme de 45 ans doit être présenté jeudi à un juge d’instruction en vue de sa mise en examen.

Source : F D