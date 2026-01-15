Reddition des comptes…Yassine Fall à l’épreuve des tumultes politiques

Alors que le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye et d u premier ministre Ousmane Sonko a placé la « reddition des comptes » au sommet de ses priorités, la récente sortie médiatique de la Garde des Sceaux, Yassine Fall, sur l’affaire Farba Ngom, cristallise les tensions. Entre impératif de transparence et accusations d’instrumentalisation, l’exécutif joue sa crédibilité sur sa capacité à maintenir les procédures judiciaires dans un cadre strictement technique et éthique.

La conférence de presse tenue mardi par la ministre de la Justice marque une étape sans précédent dans le feuilleton judiciaire impliquant le député-maire des Agnam. En révélant la saisie de téléphones portables et l’existence de réseaux financiers transfrontaliers depuis la cellule du détenu, Mme Yassine Fall a voulu démontrer la « gravité extrême » des faits.

Cependant, cette prise de parole soulève une question fondamentale sur la forme : le rôle du politique dans le temps de la justice. En s’exposant ainsi, le ministère s’expose aux critiques de l’Alliance pour la République (APR), qui dénonce une « substitution » de la ministre au procureur. Pour que la reddition des comptes ne soit pas perçue comme un règlement de comptes, la séparation des pouvoirs doit demeurer non seulement une réalité, mais aussi une apparence irréprochable.

Le cas de Farba Ngom illustre la complexité de cette phase de transition. D’un côté, le droit de l’hommeiste Alioune Tine et l’opposition pointent une « justice à géométrie variable », s’étonnant de la liberté provisoire accordée à Tahirou Sarr alors que le député-maire reste sous les verrous. De l’autre, l’État invoque la découverte de nouveaux éléments compromettants, communications internationales, flux financiers occultes, pour justifier la rigueur de la détention.

Pour le régime en place, le piège est d’ordre communicationnel. Si la reddition des comptes est perçue à travers le prisme de l’appartenance politique, elle risque de perdre sa substance réformatrice. Le sérieux des rapports d’audit et la solidité des enquêtes préliminaires ne sauraient être occultés par des « errements politiques » ou des effets d’annonce qui donneraient prise à la critique de l’arbitraire.

L’enjeu pour le tandem Diomaye-Sonko est de garantir que les corps de contrôle (IGE, Cour des Comptes, Centif) restent les seuls véritables moteurs de cette moralisation de la vie publique. La technicité des dossiers de blanchiment de capitaux et d’escroquerie sur les deniers publics nécessite une sérénité que le débat partisan tend à polluer.

La stratégie du « Jub, Jubal, Jubanti » (probité, rectitude, réforme) se trouve à la croisée des chemins. Pour réussir ce pari, le pouvoir doit veiller à sanctuariser l’indépendance du Parquet, afin d’éviter que chaque décision judiciaire ne soit interprétée comme une commande politique ; de respecter scrupuleusement les droits de la défense, y compris pour les figures de l’ancien régime, afin de donner aux condamnations éventuelles une autorité morale indiscutable ; et de Communiquer sur les faits, et non sur les personnes, pour extraire le processus judiciaire de l’arène émotionnelle.

La reddition des comptes est une demande sociale profonde des Sénégalais. Elle ne doit être ni un spectacle, ni une arme de neutralisation politique, mais un mécanisme institutionnel froid et impartial. La sortie de Yassine Fall, bien que motivée par une volonté de transparence sur des faits graves, rappelle que dans un État de droit, la frontière entre l’information du public et l’influence sur l’opinion est ténue.

Le succès de ce vaste chantier de salubrité publique dépendra de la capacité du régime à laisser le dernier mot au droit. Car, en définitive, seule une justice aveugle aux couleurs partisanes pourra durablement restaurer la confiance entre le citoyen et l’État.

La rédaction de Xibaaru