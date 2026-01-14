Kédougou : Démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin le long de la Falémé

Les Forces armées sénégalaises poursuivent leur lutte contre l’orpaillage clandestin dans la région de Kédougou. Le lundi 12 décembre, les unités du 34ᵉ bataillon d’infanterie, basées à Kédougou, ont procédé au démantèlement d’un important site d’exploitation aurifère illégale le long du fleuve Falémé.

L’opération a été menée à environ 4 kilomètres au nord de la localité de Moussala, une zone régulièrement confrontée aux activités d’orpaillage clandestin, souvent à l’origine de dégradations environnementales, d’insécurité et de tensions communautaires.

Selon les informations communiquées par l’armée, l’intervention a permis la destruction de nombreux équipements utilisés illégalement pour l’extraction de l’or. Le bilan matériel fait état de 51 cracheurs détruits, 20 motopompes, 3 dragues, ainsi que la saisie de 6 motos et de 2 tricycles.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des actions régulières menées par les forces de défense et de sécurité pour préserver l’environnement, sécuriser les zones frontalières et lutter contre l’exploitation illégale des ressources naturelles, notamment le long de la Falémé, un axe sensible et stratégique.

Les autorités militaires réaffirment leur détermination à intensifier les opérations de surveillance et de répression contre l’orpaillage clandestin, tout en appelant les populations à collaborer avec les forces de sécurité pour signaler toute activité illégale dans la zone.