Réforme de la filière arachidière au-delà de l’interventionnisme d’État : De la gestion conjoncturelle à une restructuration durable

L’arachide fait partie de nos ressources stratégiques, car notre pays dispose des conditions naturelles appropriées pour en produire suffisamment, et l’État continue d’injecter dans la filière une manne financière significative. Il faut néanmoins souligner que la filière souffre, depuis des décennies, davantage de problèmes structurels que financiers. Malgré les efforts consentis par l’État depuis plusieurs années, une véritable chaîne de valeur arachidière performante peine à s’installer durablement, entravée par des goulots d’étranglement et une stratégie inadéquate.

Le Ministre montre une véritable volonté de faire évoluer les choses, mais on peut considérer que la bonne approche fait encore défaut. Il faut aussi reconnaître qu’il est impossible de transformer globalement en deux ans un secteur longtemps inefficacement structuré et marqué par des anomalies profondes et récurrentes. Force est de constater que le secteur ne fait pas face à un déficit de production, même si les rendements peuvent toujours être améliorés. En effet, les véritables problèmes se situent principalement au niveau de la transformation et de la commercialisation. Malgré les variations des récoltes ou des statistiques au fil des ans, notre pays produit chaque année abondamment d’arachides. Toutefois, les huiliers ne sont pas en mesure d’absorber la totalité de la production intérieure. Ainsi, une partie de celle-ci devrait être impérativement exportée, faute de quoi elle ne sera pas valorisée de manière efficiente.

Par ailleurs, la SONACOS est maintenue en vie par l’État à coups de milliards. L’achat d’une quantité de 450. 000 tonnes, contre 250.000 tonnes prévues, est un choix, une solution conjoncturelle nécessaire pour sauver la campagne agricole cette année et permettre aux agriculteurs de se libérer de leurs récoltes, dans un contexte où les exportations sont restreintes. Cette initiative de l’État, aujourd’hui certes saluable, ne saurait cependant constituer une solution durable.

Par ailleurs, la question de l’accès au financement ne sera pas réglée tant que les bailleurs privés n’auront pas l’assurance que la filière dispose d’une rentabilité solide et durable à tous les niveaux. De plus, l’État ne peut pas continuellement subventionner une partie des intrants pour ensuite acheter la production. L’octroi de subventions agricoles ciblées et proportionnées est toujours envisageable, comme c’est le cas dans plusieurs pays du monde.

Bien qu’elle soit une entreprise publique, la SONACOS doit devenir une entreprise économiquement viable, capable de s’affranchir largement des subventions de l’État. Il est évident que le directeur général actuel déploie des efforts, il faut le reconnaître, mais il a hérité d’une entreprise techniquement et structurellement problématique. Celle-ci a besoin de financements pour moderniser son parc de machines, mais aussi pour initier des réformes internes en profondeur, avec pour objectif de jouer un rôle essentiel dans la chaîne de valeur.

De manière globale, il faudrait restructurer la filière arachidière et œuvrer à inciter le secteur privé ainsi que les banques locales à s’y impliquer davantage. À long terme, il faudrait aussi ouvrir le capital de la SONACOS et permettre aux investisseurs d’y apporter leurs financements. Enfin, l’État doit fondamentalement jouer un rôle de régulateur, et non celui d’acteur principal, aussi bien en amont qu’en aval de la filière.

En attendant le renforcement de la SONACOS et le développement d’une capacité de transformation industrielle suffisante, il faudra ouvrir la voie à l’exportation d’une partie de la production, ce qui permettrait, par ailleurs, de générer des devises et de contribuer à l’amélioration du déficit commercial.

Babacar NDIOGOU

Mouvement Jappo YESSAL