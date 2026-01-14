Sicap Mbao : La police démantèle un réseau de prostitution clandestine

Le Poste de Police de Diamaguène Sicap Mbao a procédé, le lundi 12 janvier 2026, au démantèlement d’un réseau de prostitution clandestine, de proxénétisme et d’incitation à la débauche opérant dans le quartier de Sicap Mbao. L’opération s’est soldée par l’arrestation de trois personnes, dont deux femmes et un jeune homme, identifiés comme les principaux mis en cause.

Cette intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état d’activités de prostitution exercées de manière régulière dans une chambre de location. Selon les informations recueillies, une jeune femme, aidée par ses complices, recevait des clients de jour comme de nuit, transformant ainsi les lieux en un véritable espace de débauche au cœur du quartier.

Afin de vérifier la véracité de ces faits, les éléments du poste de police ont effectué une descente inopinée dans la chambre concernée, située à proximité de l’OCB. Sur place, les forces de l’ordre ont surpris deux jeunes femmes en tenue légère en compagnie d’un client.

La fouille des lieux a permis la saisie de plusieurs objets, notamment des paquets de préservatifs, des lubrifiants, de la crème de karité, un paquet de cigarettes ainsi que quatre briquets, éléments confortant les soupçons des enquêteurs.

Interrogées sommairement, les deux femmes interpellées ont reconnu se livrer à la prostitution clandestine. Elles ont été conduites dans les locaux du service de police en même temps que leur client pour les besoins de l’enquête. Les personnes mises en cause devront répondre des faits de prostitution clandestine, de proxénétisme et d’incitation à la débauche.