Mankeur Ndiaye au cœur de la demi-finale Sénégal–Égypte

Le stade de Tanger a vibré ce 14 janvier 2026 lors de la demi-finale de la CAN opposant le Sénégal à l’Égypte. Parmi les personnalités présentes, l’ancien ministre sénégalais Mankeur Ndiaye a partagé ce moment aux côtés du président de la Confédération Africaine de Football (CAF), le Sud-Africain Patrice Motsepe, ainsi que de M. Abdoulaye Fall, président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF).

