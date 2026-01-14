Sénégal 2025 : Illusion ou désillusion (Par Mamadou Diallo)

Depuis l’arrivée au pouvoir de la coalition Diomaye Président en 2024, le Sénégal traverse une phase de transition politique marquée par de fortes attentes et de nombreux débats publics sur l’orientation et l’efficacité de l’action gouvernementale.

La victoire du courant qualifié d’antisystème est devenue une réalité politique. Selon ses leaders, la lutte contre le système devait commencer dès la période de détention, à travers le refus de certaines commodités carcérales qui leur auraient été accordées, pendant que leurs militants demeuraient soumis au régime ordinaire.

Toutefois, après la passation de pouvoir et la nomination du Premier ministre, le pays a été confronté à ce que certains observateurs ont qualifié de premier couac antidémocratique. En effet, par crainte d’une éventuelle censure, le Premier ministre a refusé de se rendre à l’Assemblée nationale pour présenter sa déclaration de politique générale. Cette décision a suscité un tollé national et ravivé le débat sur l’état de la démocratie sénégalaise.

Dans ce contexte institutionnel tendu, le Président de la République, en sa qualité de gardien de la Constitution et clé de voûte des institutions, a dissous l’Assemblée nationale et convoqué des élections législatives anticipées en novembre 2024.

Le parti PASTEF, afin de mesurer pleinement son poids électoral, a choisi de se présenter seul à ces élections sous la direction de son président. À l’issue du scrutin, il a obtenu une majorité écrasante à l’Assemblée nationale, nourrissant de fortes attentes quant à la mise en œuvre de ses promesses électorales, notamment :

l’abrogation de la loi d’amnistie ;

la reddition des comptes ;

la criminalisation de l’homosexualité ;

la suppression des caisses noires ;

la rationalisation du train de vie de l’État ;

la promotion de l’emploi des jeunes ;

la suppression ou la fusion de certaines agences publiques.

L’année 2025, présentée comme celle de l’espoir, s’est ouverte par un discours gouvernemental fort, axé sur le triptyque Jub, Jubal, Jubanti, adossé au référentiel stratégique Vision Sénégal 2050.

Le débat sur l’amnistie

S’agissant de la loi d’amnistie, le gouvernement a opté non pour une abrogation totale, mais pour une loi interprétative excluant explicitement les meurtres, les actes de torture et les disparitions forcées de son champ d’application. Malgré une importante mobilisation médiatique en faveur de cette initiative, la loi a été invalidée par le Conseil constitutionnel. Cette décision a été perçue par certains comme un revers politique et a relancé le débat sur la capacité légistique de la majorité présidentielle, le juge constitutionnel estimant que la démarche relevait d’une modification de la loi et non d’une simple interprétation.

La reddition des comptes : entre exigence de justice et interrogations

La reddition des comptes occupe une place centrale dans le discours et l’action du nouveau régime. La publication des rapports des corps de contrôle de l’État a été présentée comme un signal fort annonçant l’ouverture d’une nouvelle ère de gouvernance fondée sur la transparence et la responsabilité. Pour certains observateurs, cette dynamique s’inscrit dans la continuité des mécanismes institutionnels existants, tandis que d’autres y voient une volonté politique de rupture.

Dans cette optique, la mise en place du Pool judiciaire financier, installé en septembre 2024, vise à renforcer la lutte contre la délinquance économique et financière. Son entrée en fonction a donné lieu à l’ouverture de procédures concernant d’anciens responsables publics et gestionnaires, sur la base de faits présumés relevés par les organes de contrôle. Ces initiatives ont suscité une forte médiatisation, alimentant à la fois l’espoir d’une justice plus rigoureuse et des interrogations sur les méthodes employées.

Par ailleurs, certaines critiques portent sur l’ampleur réelle de l’exercice de reddition des comptes. En effet, seuls les rapports relatifs à une année précise 2019 semblent avoir fait l’objet d’une exploitation approfondie, laissant dans l’ombre plusieurs exercices antérieurs pourtant marqués par des enjeux budgétaires majeurs. Cette situation nourrit le débat sur la cohérence globale et l’équité du processus engagé.

La réactivation de la Haute Cour de justice, avec l’installation de ses membres à la fin de l’année 2024, constitue une étape institutionnelle importante. Des procédures ont été engagées à l’encontre d’anciens membres du gouvernement pour des faits présumés de corruption ou de détournement de deniers publics. Toutefois, l’issue différenciée de certaines affaires rappelle la nécessité de respecter les principes fondamentaux de l’État de droit, au premier rang desquels figure la présomption d’innocence.

Au-delà de l’effervescence médiatique, une interrogation demeure : quelle portée réelle cette reddition des comptes aura-t-elle sur la gouvernance publique, la confiance des citoyens et la consolidation de l’État de droit ?

Les promesses sociétales et économiques

Sur la question de l’homosexualité, l’ancien président Macky Sall avait publiquement affirmé son opposition à toute dépénalisation, tant sur le plan national qu’international. Le défi du nouveau régime ne portait donc pas sur la dépénalisation, mais sur la criminalisation, annoncée comme un engagement ferme durant la campagne électorale. Or, cette promesse tarde à se matérialiser, alimentant le sentiment qu’elle pourrait rejoindre la liste des slogans politiques restés sans suite.

Il en est de même pour la suppression des caisses noires et la rationalisation du train de vie de l’État. La persistance de certaines dépenses publiques, notamment celles liées aux avantages institutionnels, soulève des interrogations quant à la volonté réelle de réforme. La suppression ou la fusion de certaines agences publiques, pourtant annoncée, demeure également en attente.

L’emploi des jeunes : une urgence persistante

Enfin, la question de l’emploi des jeunes demeure une préoccupation majeure. L’exportation de la main-d’œuvre sénégalaise vers l’Europe, notamment à travers des contrats agricoles en Espagne, renforce le sentiment d’un manque de solutions structurelles durables. Dans le même temps, des secteurs clés tels que le BTP et l’agriculture traversent des difficultés importantes, les acteurs peinant à maintenir l’emploi et à écouler leurs productions dans des conditions économiquement viables.

Perspectives pour l’année 2026

À l’aube de l’année 2026, le Sénégal entre dans une phase décisive de l’action publique. Après l’élan de l’alternance et le temps des annonces, l’exigence des résultats s’impose. Les réformes engagées devront gagner en cohérence, en équité et en lisibilité afin de renforcer la confiance des citoyens. L’année 2026 apparaît ainsi comme un test majeur pour la crédibilité de l’action gouvernementale, tant sur le plan de la gouvernance que sur celui des réponses apportées aux attentes sociales et économiques. Au-delà des discours, c’est la capacité à traduire les promesses en actes durables qui déterminera l’avenir immédiat du pays.

Mamadou Diallo POULO DIERY