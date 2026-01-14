CAN 2025 : Le Président Diomaye célèbre la qualification des Lions pour la finale

En déplacement officiel à Abu Dhabi, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a partagé, aux côtés des membres de sa délégation, un moment fort du parcours de l’équipe nationale sénégalaise. À l’issue de la demi-finale victorieuse face à l’Égypte, le Chef de l’État a exprimé sa joie et son soutien aux Lions, saluant une performance de haut niveau.

Conduite avec sérieux, maîtrise et une discipline collective exemplaire, la sélection sénégalaise s’est imposée au terme d’un match âprement disputé, validant ainsi son billet pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Une qualification méritée qui témoigne de la constance et de l’engagement d’un groupe uni, mûri par l’expérience et animé par une ambition assumée.

Cette performance reflète la solidité du collectif et la détermination des joueurs à aller au bout de leur objectif. Le Président de la République a tenu à encourager l’équipe à maintenir la même rigueur et la même solidarité pour franchir la dernière marche.

À une victoire du sacre, le Sénégal s’apprête à disputer une finale décisive avec l’espoir de faire rayonner la Nation et de rendre fiers des millions de supporters à travers le pays et la diaspora.