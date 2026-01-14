Touba : Le DG de l’ADEPME, Alpha Thiam, sollicite des prières pour le duo Sonko–Diomaye

En visite officielle à Touba Mbacké, le Directeur général de l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME), Alpha Thiam, a lancé un appel solennel aux guides religieux et à la population sénégalaise en faveur de l’unité et de la cohésion autour du tandem exécutif formé par le Premier ministre Ousmane Sonko et le Président de la République Bassirou Diomaye Faye.

À la tête d’une importante délégation, Alpha Thiam s’est rendu dans la ville sainte pour une série de rencontres spirituelles et institutionnelles. Il était accompagné de son oncle, Sheikh Muhammad Khalifa Niass, fils de Mawlana Sheikh Ibrahima Niass, de son Directeur de cabinet politique, Dr Mohamed Diallo, de son Conseiller spécial, Mohamed Diop, ainsi que de Cherif Sidy Yara Aidara.

La délégation a été chaleureusement accueillie à Dianatou par Serigne Cheikh Bintou Fall, Khalife de Serigne Modou Abdoulaye Ndar Fall, ainsi que par Serigne Abo Mbacké, Khalife de Serigne Mamoune Mbacké, connu sous le nom de Mame Cheikh Anta Borom Deureum ak Ngueureum.

Cette visite s’inscrit dans une dynamique de renforcement des liens entre les institutions publiques et les autorités religieuses, reconnues comme des acteurs majeurs de la cohésion sociale et du développement national. Selon le DG de l’ADEPME, ces échanges ont permis d’aborder des questions essentielles liées à l’éducation, à l’excellence académique et à l’autonomisation de la jeunesse, tout en explorant des pistes de partenariats durables au bénéfice des communautés locales.

Alpha Thiam a également profité de cette occasion pour discuter des projets de développement territoriaux, évaluer les besoins exprimés par les populations et réfléchir à des synergies entre l’État et les foyers religieux, dans une approche inclusive et responsable.

Sur le plan économique, le Directeur général de l’ADEPME a réaffirmé les priorités stratégiques de son institution : doter les PME sénégalaises d’outils modernes, renforcer leur compétitivité, faciliter leur accès aux marchés internationaux et contribuer activement à l’Agenda national de transformation (ANT), pilier de la nouvelle gouvernance.

Revenant sur ses récentes visites auprès du Khalife général de Karambaya, de Médina Gounass et lors de la Ziarra annuelle du Khalife général de la famille Omarienne à Louga, Thierno Bachir Tall, Alpha Thiam a insisté sur l’importance de la cohésion, de la solidarité et de la responsabilité collective pour bâtir un Sénégal stable et prospère.

Dans un message direct à l’endroit des Sénégalais, il a appelé à préserver l’harmonie au sommet de l’État. « Il est crucial de laisser le Chef du gouvernement, Ousmane Sonko, et le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, travailler dans la sérénité. Ce sont des frères unis par un même engagement pour le pays, et leur unité restera intacte », a-t-il déclaré.

Concluant son propos, le DG de l’ADEPME a rappelé une formule devenue populaire : « Diomaye moy Sonko, Sonko moy Diomaye », invitant les citoyens à respecter et soutenir cette fraternité politique, dont dépend, selon lui, l’équilibre et la stabilité du Sénégal.