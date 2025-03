Loi d’amnistie : La coalition PDS Sopi Sénégal donne sa position

La question de l’abrogation de la loi d’amnistie continue de diviser la classe politique sénégalaise. Alors que le député Thierno Alassane Sall a récemment déposé une proposition de loi sur la table du président de l’Assemblée nationale pour une abrogation complète de cette loi, la coalition PDS Sopi Sénégal, majoritairement composée d’anciens membres exclus du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), est montée au créneau ce 26 février 2025 pour exprimer sa position sur ce sujet sensible. Lors d’une conférence de presse, Tafsir Thioye et Doudou Wade, figures emblématiques de la coalition, ont livré leurs analyses et leurs attentes.

Tafsir Thioye, ancien porte-parole du PDS et député élu sous la bannière de la coalition Sopi Sénégal, a ouvert le débat en rappelant les procédures législatives entourant la proposition de loi de Thierno Alassane Sall. « Quand une proposition de loi est déposée par un député sur la table du président de l’Assemblée nationale, c’est le bureau qui s’en saisit. Il est obligé d’envoyer le texte au président de la République pour une appréciation des incidences budgétaires, car c’est le gouvernement qui gère le budget », a-t-il expliqué.

L’ancien porte-parole du PDS a également souligné que, malgré les débats, une chose est claire : « Tout le monde est d’accord pour revoir cette loi d’amnistie. Le Premier ministre s’est engagé à l’Assemblée nationale à faire voter une loi qui va l’abroger. Que ce soit Thierno Alassane Sall ou le gouvernement, l’essentiel est que les engagements soient respectés. On en a assez de la politique politicienne. On ne peut pas annoncer une chose et faire le contraire. »

Il a également critiqué les retards et les faux-fuyants entourant cette question. « Jusqu’à quand allez-vous dire que vous allez abroger la loi d’amnistie ? Thierno a fait la proposition. Pourquoi aborder la question des incidences financières ? Votons la loi et rendons justice aux victimes. C’est ça la vérité. On a envie d’avancer. »

Doudou Wade, ancien leader du PDS et membre de la coalition « PDS Sopi Sénégal », a pour sa part exprimé son soutien à la proposition de loi de Thierno Alassane Sall. « Quand Thierno a fait sa proposition de loi, j’ai immédiatement pris position pour la soutenir (…) Parce qu’au fond, il y a eu 86 morts pour lesquelles le Premier ministre Ousmane Sonko s’est engagé, dès ses premiers actes, à abroger la loi d’amnistie. C’est une réalité », a-t-il déclaré.

Doudou Wade a cependant déploré les manœuvres politiques qui, selon lui, entravent le processus. « Nous avons constaté des faux-fuyants. Quand les hommes politiques sont en difficulté, ils nous envoient vers une loi d’amnistie partielle. Si nous abrogeons la loi d’amnistie, nous revenons à zéro. Et quand on revient à zéro, tout est effacé (…) Et qu’en sera-t-il du président de la République et d’Ousmane Sonko, qui a appelé au « gatsa gatsa » ? Voilà la situation dans laquelle nous sommes. »

Il a également évoqué les responsabilités des différents partis politiques. « On m’a demandé ce que feraient le groupe Wallu Takku et le PASTEF. Le PASTEF doit soutenir la déclaration faite par Ousmane Sonko. S’il ne le fait pas, nous en concluons qu’un accord a été établi entre Macky Sall, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye en prison pour aller vers une loi d’amnistie. »

Tafsir Thioye et Doudou Wade ont ainsi tous deux insisté sur la nécessité de mettre fin aux manœuvres politiques et de privilégier la justice pour les victimes. « Nous sommes pour la justice, mais nous sommes aussi pour le réel. Nous ne sommes pas là pour porter des évidences », a déclaré Doudou Wade. Tafsir Thioye a quant à lui appelé à une action rapide et transparente. « Il faut que ça cesse. On a envie d’avancer. »

La question de l’abrogation de la loi d’amnistie continue de cristalliser les tensions politiques au Sénégal. Alors que certains, comme le PDS Sopi Sénégal et le député Thierno Alassane Sall, plaident pour une abrogation totale et une justice pour les victimes, d’autres semblent hésiter, craignant les conséquences politiques et judiciaires d’une telle décision.

