Pr Kitane : «Ils persistent à diaboliser les syndicats, quelle honte»

ILS PERSISTENT A DIABOLISER LES SYNDICATS : QUELLE HONTE !

Des enseignants sénégalais s’offusquent de ce que l’État subventionne les centrales syndicales. Pris dans le navire ivre de la propagande pastefienne contre les gouvernements précédents, des enseignants font passer l’absurdité selon laquelle ces subventions seraient une forme de corruption. Quelle absurdité. Il faut remarquer d’ailleurs que dans un pays comme la France, les principales organisations syndicales et patronales ont reçu 147,2 millions en 2023 pour financer leurs missions de dialogue social. On devrait d’ailleurs se réjouir de ce que l’État finance les activités des syndicales car ils font partie du système démocratique et sont coresponsables de la pacification du front social. Il faut ensuite remarquer que cette suspicion venant de syndiqués et même d’anciens syndicalistes, est le symptôme de la grave maladie que pastéf a inoculée à ce pays : on cherche partout des coupables de malfaisance, jamais sur ou chez soi. Pourtant ceux qui dénoncent ces subventions en ont bénéficié.

Est-ce vraiment raisonnable que le gouvernement corrompe ceux qui lui ont le plus créé des problèmes? La vérité est qu’on cherche inconsciemment, instinctivement j’allais dire, à déresponsabiliser le pastéf au pouvoir. Sachant qu’il n’a aucune solution, on veut l’innocenter a priori. Cette démarche manichéenne est une protection propre à tous les populistes. Elle consiste à rejeter la faute sur les autres pour ne pas avoir a assumer ses responsabilités.

Vouloir indexer ou assujettir les revendications syndicales à leur implication dans le combat politique est non seulement une fausse route, mais un danger. Le combat de pastef n’a aucune base patriotique, c’est un combat purement politicien. On ne se bat ni contre un tyran ni contre une colonisation. Il faut arrêter le viol de l’opinion et cette posture de fabrique du FAUX pour noyer la vérité historique. La vérité historique est que Pastef veut avoir un bouclier anti-démocratique pour voiler sa médiocrité. Il ne leur reste qu’à « lancer » un Appel à candidature pour poste de fabricant d’opinion. Ils trouveront toujours des intellectuels pour cela. Mais croire qu’on peur fermer la bouche à tout le monde est une hérésie politique. C’est une impasse que de vouloir culpabiliser le front social.

Je n’aime vraiment pas la grève, car tout le monde peut constater que les pays les plus développés ont certes inventé le syndicalisme, mais ce sont les pays où il y a moins de grève. Je me demande même si les syndicats ne vont pas en grève la mort dans l’âme. C’est vrai qu’il y a des syndicalistes qui cherchent à transposer le combat politique sur le terrain syndical. Je l’ai d’ailleurs toujours dénoncé, car c’est une trahison du syndicalisme, des militants et du Travail.

Cependant le langage ordurier qui est en train d’être mis en place pour dénigrer des syndicalistes et des centrales syndicales me semble inapproprié et franchement anachronique. Au nom de quoi devrait-on renoncer à un droit parce que simplement un régime prétend avoir hérité d’un pays en ruines ? Les syndicalistes sont des citoyens pouvant avoir des préoccupations autres que la politique. Il faut respecter la dignité des hommes. On peut critiquer sans insulter ni avilir.

C’est trop facile de se défouler sur les centrales syndicales. De toute façon, c’est peine perdue : on a déjà entendu ce genre de complaintes avec les régimes passés. En revanche, la vague de licenciements que tout le monde observe dans le pays ne pouvait pas laisser indifférents les syndicats. Voilà l’origine du problème. Que chacun s’occupe des siens et le pays marchera. Vouloir gouverner sans aucun contre-pouvoir est une illusion puérile. Quelle centrale syndicale peut demeurer inaudible et immobile face à l’arbitraire qui se fait aujourd’hui ?

Dans quel pays les syndicats abdiqueraient de leur devoir de défendre le Travail et les travailleurs sous prétexte qu’on ne veut pas gêner les autorités ? Tous ces insulteurs qui s’en prennent de façon si irrespectueuse aux centrales syndicales savent-ils leur contribution dans la construction démocratique du Sénégal ? Comment peut-on évoquer l’âge de quelqu’un pour le disqualifier alors qu’ils sont élus par des travailleurs qui leur ont donné mandat pour défendre leurs droits ? C’est quoi cette intolérance ?

Alassane K KITANE