L’Olympique Lyonnais se sépare d’Olivier Brice Sylvain…

C’est le journal Observateur qui donne l’information dans sa parution de ce vendredi, Olivier Brice Sylvain, le désormais ex-responsable de la cellule performante de DSC, actuellement en prison pour abus sexuels présumés sur des footballeurs mineurs, a été lâché par L’Olympique Lyonnais qui ne veut pas que son nom soit salie.

L’O.L par le biais de Christophe Marchadier, le directeur de la communication du club de Jean Michel Aulas a exprimé son écœurement et parle de « situation terrible contraire aux principes et valeur » que Lyon partage avec Dakar Sacré-Cœur. Informés par notre partenaire, de la situation dès vendredi, suite à une enquête interne qui a conformé les suspicions autour de cet individu, dit-il, nous suivons avec attention l’évolution du dossier. Nous nous sommes assurés qu’ils (les responsables de DSC) mettent tout en œuvre, le plus rapidement possible avec les autorités locales, pour mettre un terme à ce qui s’est passé et surtout qu’ils apportent tout leur soutien aux présumés victimes à leurs parents ».