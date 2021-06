Les débats ont été houleux entre députés de l’opposition et ceux de la majorité ce vendredi lors de la vote de la loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénal. En effet, Ousmane Sonko et Mberry Sylla ont échangé des coups de poing. Aliou Dembourou Sow et Toussaint Manga ont failli en venir aux mains.

Dans un post sur sa page Facebook, Thierno Alassane Sall a invité ses camarades opposants à ne pas recourir aux méthodes qu’elle combat.

« Ce qui s’est passé, aujourd’hui, à l’Assemblée nationale est indigne de la République, et participe au discrédit du politique. L’opposition ne peut se résumer à l’invective et à la violence. Elle doit éviter de recourir aux méthodes qu’elle combat », a écrit Thierno Alassane Sall.