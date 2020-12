Louis Adams plaide pour le démarrage des championnats de basket au Sénégal

« Depuis quelques temps, nous assistons à une montée rapide de la COVID-19. Malgré tous les efforts consentis par notre gouvernement et le personnel médical, la maladie continue de faire son chemin.

Cependant, nous sportifs, après 9 mois d’arrêt, nous avons repris le chemin des terrains pour reprendre notre travail tout en respectant les mesures barrières édictées par les pouvoirs publics.

A notre grande surprise, le ministre de l’intérieur a décidé de prendre de nouvelles mesures pour barrer la route à la propagation du virus. Nous saluons cette initiative. Toutefois, faudrait il mettre en place un cadre de dialogue afin de permettre à certains, particulirement le monde du sport et du basket, de reprendre le championnat tout en respectant toujours les mesures barrières. Ce que d’ailleurs tous les championnats étrangers font à l’heure actuelle ; jouer les matchs à huis clos. Les dernières fenêtres de FIBA Afrique en sont une preuve irréfutable, ainsi que le championnat national du Mali. Alors pourquoi pas nous au Sénégal ?

La Basketball Africa League (BAL) et une nouvelle fenêtre FIBA se dessinent à l’horizon. Ce sont des compétitions majeures pour le basket local et nous devons être au Rendez-vous. De plus il y’a toute une économie locale autour du basket ; des joueurs, des dirigeants, des entraîneurs vivent de ce sport.

Nous demandons alors que le championnat de basketball reprenne, mais dans les conditions maximales de respect des mesures prises par l’Etat, car il y va de notre survie. »

Adama Louis Adams

International Sénégalais