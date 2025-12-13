L’URD alerte sur la situation nationale et réaffirme son soutien au président Diomaye

La Direction politique exécutive (DPE) de l’Union pour le Renouveau Démocratique (URD) s’est réunie mercredi à son siège, sous la présidence de son secrétaire général, Diégane Sène. Au cœur des échanges : l’évolution de la situation politique et sociale du pays, ainsi que la vie interne du parti.

À l’ouverture de la rencontre, le secrétaire général a salué les partenaires politiques de l’URD, notamment la Fédération du Renouveau (FDR), le mouvement des cadres conduit par Cyril Kpadé et Aïda Ndiaye, les docteurs Macoumba Diouf et Thiam, le président Mamadou Diallo, ainsi que l’ensemble des militants du Mouvement Autonome des Sages (MAS). La DPE a également adressé ses remerciements à tous les militants et personnalités indépendantes ayant contribué à la visibilité des listes du parti lors des dernières élections législatives et au renforcement de ses positions politiques.

La direction du parti est revenue sur le silence observé par l’URD ces derniers mois, qu’elle justifie par son engagement à soutenir l’action du président de la République depuis son élection, engagement officiellement réaffirmé en septembre 2024 lors du « séminaire de Dakar ». Elle évoque également les zones de confusion entourant, selon elle, l’action gouvernementale et les relations entre certains de ses principaux responsables.

Estimant que la situation actuelle atteint un niveau de gravité inédit pour les institutions nationales, l’URD appelle à un sursaut de responsabilité. Le parti invite à l’union des « patriotes véritables » autour de l’intérêt supérieur du Sénégal, mettant en garde contre ce qu’il considère comme des menaces pesant sur la paix sociale et la stabilité politique.

Dans son communiqué, la DPE interpelle directement le Premier ministre Ousmane Sonko, l’exhortant à se consacrer pleinement à ses responsabilités gouvernementales et à la résolution des difficultés économiques et sociales du pays, notamment dans les zones touchées par la précarité. L’URD estime que l’heure est aux résultats concrets, à la création d’emplois et à la préservation de la paix civile.

Face aux risques que cette situation ferait peser sur l’unité nationale et la sécurité collective, l’URD en appelle à une mobilisation générale autour des principes républicains. Le parti rappelle que, dans le système institutionnel sénégalais, l’autorité suprême issue du suffrage universel est celle du président de la République.

Réaffirmant clairement sa position, l’URD se dit résolument « pour la République » et appelle à s’unir autour du président Bassirou Diomaye Diakhae Faye afin de protéger les institutions et préserver la stabilité du pays. Le parti insiste sur son autonomie politique et affirme n’appartenir qu’au « camp du respect de la dignité et de la fonction présidentielle ».