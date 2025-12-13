Lutte contre le vol de bétail : un réseau de malfaiteurs démantelé à Sangalkam

La gendarmerie nationale a porté un coup dur au vol de bétail dans la circonscription de Diamniadio avec le démantèlement d’une bande organisée opérant dans le secteur de Sangalkam.

Face à la recrudescence de ce fléau, la Compagnie de gendarmerie de Rufisque a conduit des opérations coordonnées ayant abouti, le mercredi 10 décembre 2025 aux environs de 6 heures du matin, à l’interpellation de cinq individus. L’opération a été menée par la Brigade mixte de Diamniadio, avec l’appui de la Brigade territoriale de Sangalkam.

Selon les informations recueillies, le groupe disposait d’un repère à Kounoune, à proximité de la centrale électrique, qu’il utilisait comme base de repli après les vols. L’exploitation de renseignements précis a permis aux gendarmes de localiser les suspects, avant d’organiser une intervention sur les lieux avec le concours des unités territoriales compétentes.

Au cours de l’opération, les forces de sécurité ont arrêté cinq (05) personnes, dont le chef présumé de la bande. Elles ont également procédé à la saisie d’un important lot de matériel comprenant une arme à feu artisanale de calibre 12 mm, trois cartouches du même calibre, quatre coupe-coupe ainsi que quatorze téléphones portables de diverses marques.

Le troupeau retrouvé sur place a été placé sous bonne garde, dans l’attente des instructions du parquet compétent.