Lutte contre l’orpaillage clandestin : Plus de 400 personnes interpellées par la Gendarmerie

La gendarmerie nationale intensifie la lutte contre l’exploitation illégale des ressources minières dans la région de Kédougou. Dans la continuité d’une opération déclenchée en début de semaine, le 8 décembre 2025, les éléments de la Légion de gendarmerie de Kédougou ont mené, le mercredi 10 décembre, une série d’interventions de grande envergure dans la commune de Bembou et ses environs.

Ces actions ont consisté en des patrouilles de sécurisation, des contrôles de zone, des opérations d’assainissement et le démantèlement de plusieurs sites d’orpaillage clandestins. L’objectif affiché est double : mettre un terme à l’exploitation illicite des ressources naturelles et renforcer la sécurité des personnes et des biens dans cette zone sensible.

Les opérations ont permis la saisie d’un important lot de matériels et de produits, témoignant de l’ampleur des activités illégales. Parmi les saisies figurent notamment une tonne de cyanure répartie en 20 sacs de 50 kg, 13 sacs de charbon actif, ainsi qu’une quantité considérable de carburant et d’équipements utilisés dans l’orpaillage clandestin. Les forces de sécurité ont également mis la main sur 101 groupes électrogènes, 19 motopompes, six tronçonneuses, 48 marteaux-piqueurs, 14 bancs de tamisage et sept sacs de cailloux aurifères.

À cela s’ajoutent la saisie de 24 motos, deux tricycles, un véhicule de type « kata-kata » transportant 28 planches de bois, ainsi que divers équipements électroniques et de loisirs, dont 11 consoles PlayStation et trois machines à sous. D’importantes quantités de cigarettes, de boissons alcoolisées, de comprimés de Tramadol 200 mg, de panneaux solaires, de machines industrielles et de produits lubrifiants ont également été récupérées.

Sur le plan judiciaire, 411 personnes ont été interpellées au cours de ces interventions. Parmi elles, 91 ont été arrêtées pour défaut de pièces d’identification. Les autres interpellations concernent divers motifs, notamment l’importation frauduleuse de produits chimiques et la mise en danger de la vie d’autrui, l’offre et la cession de chanvre indien, l’exploitation de débits de boissons sans autorisation administrative et d’autres infractions connexes.

La gendarmerie indique que cette opération se poursuit et s’inscrit dans une stratégie durable de sécurisation des zones d’orpaillage. Les autorités entendent ainsi préserver les ressources naturelles du pays, protéger l’environnement et mettre fin aux réseaux qui tirent profit de l’exploitation illicite de l’or, souvent au détriment des populations locales et de la sécurité publique.