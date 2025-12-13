Transports en commun : Aftu annonce une baisse des prix

L’Association de financement des professionnels du transport urbain (Aftu), qui exploite les minibus de transport en commun, a décidé de réduire le coût de ses sous-sections. Ce, pour participer à l’effort de baisse du gouvernement.

«Aftu a le plaisir d’annoncer le retour prochain de la sous-section à 100 francs sur toutes nos lignes. Car on a 72 lignes qui couvrent les 52 sur 53 communes de Dakar», a annoncé Mohamed Ndoye, membre du conseil d’administration de Aftu sur les ondes de la Rfm.

Quant à la date d’application de cette baisse, il précise : «C’est sûr et certain que dans les prochaines semaines ou dans un mois, on fera le maximum pour qu’elle soit en vigueur», promet M. Ndoye.

Et d’ajouter : «Nous savons que ce tarif est attendu donc nous nous engageons à le rétablir pour offrir un service toujours plus abordable. On a vu que l’État a diminué le carburant. Cela nous a fait beaucoup de bien et cela aura un impact positif dans le secteur des transports», dit-il.

