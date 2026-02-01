Lutte contre la fraude documentaire : la DNLT démantèle un réseau d’obtention indue de nationalité à Rosso

L’antenne régionale de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT), basée à Rosso, a déféré, ce vendredi 30 janvier 2026, un individu devant le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Saint-Louis, dans le cadre d’une affaire de fraude documentaire liée à l’obtention indue de la nationalité sénégalaise.

Le mis en cause est poursuivi pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, complicité d’obtention indue de documents administratifs sénégalais, ainsi que pour faux en écritures publiques authentiques.

Selon les éléments de l’enquête, l’affaire trouve son origine dans un contrôle de routine ayant permis de détecter des documents jugés suspects. Les vérifications menées par les enquêteurs, notamment à travers un recoupement avec les archives de l’année 2022, ont révélé que l’épouse du mis en cause, de nationalité étrangère, avait déjà été interpellée pour des faits similaires.

À l’époque, une perquisition avait conduit à la saisie de cinq actes d’état civil obtenus frauduleusement. Lors de son audition, le mis en cause a reconnu avoir versé la somme de 50 000 francs CFA pour l’obtention de documents administratifs au profit de son épouse et de ses enfants, auprès de la commune de Boké Dialloubé.

Les investigations approfondies menées par la DNLT ont permis de mettre en évidence plusieurs irrégularités. Les réquisitions adressées aux services compétents ont confirmé la présence d’actes frauduleux dans les registres d’état civil des années 2000, 2015, 2018 et 2021.

Entendu par les enquêteurs, le secrétaire municipal concerné a reconnu avoir procédé à la transcription des actes sans exiger les pièces justificatives légalement requises, notamment les certificats d’accouchement et les copies des cartes nationales d’identité des parents. Il a justifié cette pratique par une volonté de faciliter les déclarations dans une zone où celles-ci seraient peu fréquentes.

Toutefois, le secrétaire municipal a nié avoir perçu une quelconque contrepartie financière, une affirmation contestée par le mis en cause, qui maintient avoir effectué un paiement.

Les confrontations menées dans le cadre de l’enquête ont établi que l’officier d’état civil, signataire des registres concernés, n’avait pas été informé de la nationalité étrangère des bénéficiaires des actes. Sur instruction du parquet, ce dernier a été remis en liberté.

La DNLT indique néanmoins que l’enquête se poursuit afin d’identifier et d’interpeller toute autre personne susceptible d’être impliquée dans ce réseau de fraude documentaire, dans un contexte marqué par le renforcement de la lutte contre l’obtention frauduleuse de documents administratifs et de la nationalité sénégalaise.