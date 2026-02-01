Doudou Wade : « Je me rendrai ce lundi…à la sûreté urbaine »

Très cher(e)s compatriotes,

Suite aux différentes informations relayées par la presse et sur les réseaux sociaux après l’émission faram face de la TFM du mercredi 28 janvier 2026 animée par Papa Ngagne Ndiaye qui a été entendu par des agents de la sûreté urbaine, je vous informe que je me rendrai ce lundi 02 février 2026 au matin avec mes avocats à la sûreté urbaine.

Je tiens à préciser que je n’ai reçu aucune convocation et aucune convocation n’a été déposée à mon domicile.

J’ai mesuré toute l’attention et la sympathie manifestées à mon endroit.

Je vous prie de bien vouloir m’accompagner en restant chez vous, vaquer à vos occupations, prier pour la manifestation de la vérité et éviter tout acte qui pourrait être interprété comme trouble à l’ordre public.

Démocrate convaincu, citoyen républicain, je reste un homme respectueux des lois et de la justice de mon pays.

Vive le Sénégal

Vive la République

Doudou WADE