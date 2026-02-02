Pastef face au piège d’une nouvelle confrontation avec…les religieux

La montée des tensions entre les sympathisants de Serigne Moustapha Sy Al Amine et certains militants du PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) suscite une vive inquiétude. Entre menaces de poursuites judiciaires pour diffamation et report stratégique d’activités politiques, cet embrasement numérique et social repose la question fondamentale de la place du sacré dans le débat public et du nécessaire apaisement prôné par les plus hautes autorités de l’État.

Le climat social au Sénégal, particulièrement dans la cité religieuse de Tivaouane, est actuellement marqué par une vive montée des tensions. Les partisans de Serigne Moustapha Sy Al Amine sont montés au créneau pour dénoncer ce qu’ils qualifient de « campagne de dénigrement coordonnée et malveillante ». À travers une déclaration officielle, ils fustigent des manipulations numériques et des montages vidéo visant à dénaturer les propos du guide religieux, notamment concernant ses activités agricoles à Gankette, portant ainsi atteinte à son honneur et à sa lignée.

Face à ces attaques attribuées à des individus se réclamant du Pastef, les soutiens du guide ont adopté une posture de fermeté juridique. Un recensement exhaustif des auteurs de ces contenus jugés diffamatoires a été effectué, tant au niveau national qu’international. Un dossier technique complet, riche en preuves numériques, est déjà constitué en vue de poursuites judiciaires, marquant une volonté de ne plus laisser ces dérives impunies sous le couvert de la liberté d’expression.

Sur le terrain économique, les proches du guide ont tenu à rétablir la vérité sur ses exploitations agricoles. Ils réfutent catégoriquement les accusations d’exploitation gratuite des fidèles, affirmant que chaque travailleur est rémunéré dans le respect de la dignité humaine. Ils rappellent que Serigne Moustapha Sy Al Amine agit en acteur de la souveraineté alimentaire, investissant ses fonds propres pour générer des emplois, loin des caricatures diffusées sur les plateformes numériques.

Parallèlement, la Fédération des Dahiras tidianes de Dakar et sa banlieue a durci le ton, définissant une ligne de conduite intransigeante. L’organisation rejette désormais tout « règlement à l’amiable » après commission des faits, refusant les excuses publiques qui suivent souvent les épisodes de diffamation. Ce changement de paradigme institutionnel vise à instaurer une barrière protectrice autour des figures religieuses, perçues comme des piliers essentiels de la stabilité et de la cohésion nationale.

Dans ce contexte électrique, la coordination départementale de Pastef à Tivaouane a fait preuve de prudence en reportant le lancement de son plan d’actions prévu ce 31 janvier 2026. La proximité géographique de l’événement avec le domicile du guide religieux et les récents incidents, notamment l’expulsion d’un militant lors d’un point de presse, rendaient la situation explosive. Ce report est présenté par le parti comme un acte de responsabilité visant à préserver la paix sociale.

Toutefois, ce climat rappelle de manière inquiétante la période de 2021-2023, où les critiques envers le leadership de Pastef déclenchaient systématiquement des vagues d’hostilité numérique surtout contre les guides reliegieux. Pour la formation politique au pouvoir, s’enfermer dans un cycle de confrontations avec les autorités religieuses constitue un piège stratégique majeur. La fibre confrérique demeure, au Sénégal, un levier de régulation sociale d’une sensibilité extrême qu’aucune ambition politique ne saurait ignorer sans risque de déstabilisation.

Il apparaît crucial pour Pastef de comprendre que la multiplication des fronts avec les régulateurs sociaux pourrait allumer un incendie difficile à maîtriser. Si la critique politique est légitime dans une démocratie majeure, l’usage d’insultes ou de procédés de dénigrement par des militants se réclamant du parti nuit gravement à l’image de la formation. La radicalité verbale dans l’espace numérique crée une fracture qui peine à se résorber une fois les barrières de la courtoisie franchies.

À l’heure où le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, place son mandat sous le signe de l’union et de la réconciliation nationale, son propre camp se doit d’être exemplaire. La cohérence entre le discours au sommet de l’État et les agissements de la base militante est un impératif pour la réussite de la transition actuelle. Apaiser les relations avec les foyers religieux n’est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de maturité étatique et de respect des réalités socioculturelles du pays.

La préservation de la paix sociale repose sur un pacte tacite de respect mutuel entre le temporel et le spirituel. L’appel à la retenue et à la responsabilité lancé par les différentes parties doit être entendu pour éviter que l’espace numérique ne devienne le catalyseur d’un conflit profond. La stabilité du Sénégal, souvent citée en exemple, dépendra de la capacité des acteurs politiques à s’ériger en remparts contre la division plutôt qu’en vecteurs de discorde.

La rédaction de Xibaaru