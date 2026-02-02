Une mère de 43 ans tue son fils de 4 ans en…l’étouffant avec un sac plastique

Les faits se sont déroulés mardi au domicile familial de Tanglewood, en Floride (Etats-Unis).

Diana Cullom, 43 ans, a étouffé à mort son fils de 4 ans avec un sac plastique.

Puis elle a tenté de se suicider en se portant des coups de couteau.

C’est la fille de Diana, âgée 16 ans, qui a fait la macabre découverte en rentrant de l’école. Les deux victimes baignaient dans une mare de sang.

L’adolescente a également trouvé un couteau par terre et une note écrite par sa mère.

Les secours, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès du petit Finley. Sa maman été transportée à l’hôpital où les médecins sont parvenus à la sauver.

On ignore pour l’instant les raisons de son geste. Diana et son mari Damian dirigent tous les deux un cabinet dentaire. Le couple, qui avait 4 enfants, a récemment mis en vente sa maison pour 1,3 million de dollars.

La suspecte a été placé en détention provisoire sans demande de caution.

Source : F D