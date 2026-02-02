Îles du Saloum : Près d’une tonne de chanvre indien saisie par la Douane…en un mois

Les Douanes sénégalaises intensifient leur offensive contre le trafic de stupéfiants dans les îles du Saloum. En l’espace d’un mois, la Brigade fluviale des Douanes de Fimela, relevant de la Subdivision des Douanes du Littoral Sud et de la Direction régionale des Unités maritimes, a procédé à la saisie de 872 kilogrammes de chanvre indien au cours de trois opérations distinctes menées sur l’axe maritime Bassoul–Fimela–Dioffior ainsi qu’en haute mer.

La plus récente de ces interventions a eu lieu le jeudi 29 janvier 2026, aux environs de 6 heures du matin, à hauteur de Diogane, dans la commune de Bassoul. Les agents des Douanes y ont intercepté 11 colis renfermant des paquets de chanvre indien, pour un poids total de 319 kg.

Dans la continuité de cette croisade contre les réseaux de trafiquants, la même unité avait déjà réalisé, le 23 décembre 2025, vers 2 heures, une importante saisie de 346 kg de chanvre indien lors d’une opération menée au large de Palmarin.

Deux semaines auparavant, une autre intervention couronnée de succès avait été enregistrée au large de Dioffior. Elle s’était soldée par l’arraisonnement d’une pirogue motorisée transportant 207 kg de chanvre indien.

Au total, les différentes opérations conduites entre décembre 2025 et janvier 2026 portent à 872 kg la quantité de chanvre indien saisie par la Brigade fluviale des Douanes de Fimela. La contrevaleur de cette marchandise illicite est estimée à plus de 60 millions de francs CFA. Par ailleurs, quatre individus ont été interpellés et mis à la disposition des autorités compétentes.

Selon les Douanes, ces résultats sont le fruit de l’exploitation efficace de renseignements faisant état de l’existence de couloirs de trafic illicite dans cette zone stratégique du pays. Les autorités douanières réaffirment leur détermination à poursuivre et à intensifier la lutte contre le trafic de drogues, afin de sécuriser les espaces maritimes et fluviaux nationaux.