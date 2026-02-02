Abdoulaye Sylla : « Aucun pays ne s’est développé sans un secteur privé fort »

À la suite de la victoire historique des Lions du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), marquée par l’obtention d’une deuxième étoile, le député et opérateur économique Abdoulaye Sylla a livré une réflexion de fond sur l’unité nationale et les défis structurels du pays. Dans une déclaration rendue publique, il dit avoir été profondément touché par la vague de messages reçus après son message de félicitations adressé à l’équipe nationale. Des réactions qu’il interprète comme une adhésion sincère à son appel à l’unité autour de l’essentiel.

Pour Abdoulaye Sylla, la mobilisation populaire suscitée par cette victoire dépasse largement le cadre sportif. Elle constitue, selon lui, un révélateur puissant de ce que le Sénégal est capable d’accomplir lorsque le peuple se rassemble autour d’un objectif clair, porté par une vision, une discipline et un engagement total. « Cette dynamique ne doit pas rester cantonnée au champ sportif ; elle doit être transposée dans notre projet national de développement », soutient-il.

Face à une situation nationale qu’il juge « difficile et très préoccupante », marquée notamment par une inflation de la politique politicienne, le député estime que l’essentiel est ailleurs. À ses yeux, l’urgence stratégique réside dans la construction d’un appareil productif national solide, reposant sur un secteur privé structuré, compétitif et conquérant, capable de produire durablement de la richesse, de créer massivement des emplois et de générer une valeur ajoutée redistribuable au service de l’intérêt général.

Se présentant d’abord comme opérateur économique avant d’être député, Abdoulaye Sylla revendique une trajectoire façonnée par la « mystique du travail », héritée de l’enseignement de Serigne Touba et des grands guides religieux du pays. Une éthique qui, selon lui, fonde sa vision du développement.

Convaincu que l’État ne peut ni ne doit tout faire, il appelle à une clarification des rôles. L’État, affirme-t-il, doit assumer pleinement ses fonctions régaliennes, définir une vision de long terme, fixer les priorités stratégiques et garantir un cadre institutionnel, juridique et fiscal stable et incitatif. « L’État doit être stratège, régulateur et catalyseur, non un substitut à l’initiative privée », insiste-t-il.

En contrepartie, le secteur privé national doit être reconnu comme un acteur central du développement. Sa mission, selon Abdoulaye Sylla, ne se limite pas à la recherche du profit, mais inclut l’investissement productif, l’innovation, la création d’emplois et la contribution active au financement des politiques publiques.

Dans cette perspective, le député plaide pour l’établissement d’un pacte stratégique entre l’État et le secteur privé, fondé sur la confiance, la complémentarité et la responsabilité partagée. Il appelle les pouvoirs publics à lever les freins structurels, faciliter l’accès au financement, sécuriser l’investissement et accompagner la montée en gamme des entreprises nationales. En retour, le secteur privé doit s’engager dans une logique de performance, de transparence et de contribution effective au développement.

Pour Abdoulaye Sylla, ce partenariat est une condition indispensable au financement durable des politiques éducatives, culturelles et sportives. « Aucun pays ne s’est développé sans un secteur privé fort, adossé à un État visionnaire et exigeant », rappelle-t-il.

Le parlementaire souligne la nécessité d’inscrire cette stratégie dans une projection régionale assumée, en encourageant les entreprises sénégalaises à conquérir les marchés nationaux, sous-régionaux et continentaux. Selon lui, le patriotisme économique ne se décrète pas : il se construit par la capacité à produire, exporter, innover et s’imposer dans la compétition économique.

Déterminé à poursuivre son engagement, Abdoulaye Sylla conclut en réaffirmant sa foi dans l’union des forces vives de la nation. « L’union fait la force. Unir les expertises, les volontés et les moyens n’est pas une option idéologique, c’est une nécessité stratégique », affirme-t-il, convaincu que c’est à ce prix que le Sénégal pourra accéder à une prospérité partagée et à une dignité retrouvée.