Barthélémy Dias a repris ses tournées…à l’étranger

Le Président Diomaye Faye et son Premier ministre, Ousmane Sonko, ne sont pas les seuls adeptes des tournées à l’étranger et au Sénégal. Barthélémy Dias s’y colle régulièrement, surtout depuis qu’il a décidé de voler de ses propres ailes en rompant avec Taxawu Sénégal pour créer son mouvement, Sénégal Biñu Bokk.

Les Échos, cités par Seneweb, informe en effet que le maire déchu de Dakar a quitté le pays «pour reprendre ses tournées politiques à l’étranger».

Le journal ne précise ni les pays que Dias va visiter ni la durée de son séjour hors du territoire national. En revanche, citant son entourage, le quotidien d’information renseigne qu’«à son retour au Sénégal, il va reprendre les tournées politiques à l’intérieur du pays».