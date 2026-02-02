Démantèlement d’un réseau de trafic de migrants : Le cerveau et ses complices arrêtés

La police nationale a démantelé un réseau de trafic de migrants suite à l’échouage d’une pirogue transportant une centaine de personnes sur le littoral de Mbour, le 18 décembre 2025. Cinq individus ont été présentés au Procureur de la République financier pour association de malfaiteurs, trafic de migrants et mise en danger de la vie d’autrui.

Une source désirant garder l’anonymat a informé les policiers de l’accostage irrégulier, voire de l’échouage volontaire d’une pirogue au niveau du golf de Mbour, en date du 18 décembre 2025.

L’embarcation serait susceptible de provenir de la Guinée-Conakry.

Selon les informations recueillies et recoupées, lors de l’arrivée de ladite pirogue sur le littoral, les migrants transportés ainsi que les capitaines de l’embarcation ont immédiatement pris la fuite, abandonnant la pirogue sur place. Il a également été signalé que les populations riveraines se sont emparées de certains équipements, notamment les moteurs hors-bord et des bidons contenant du carburant.

Les investigations ont permis d’établir que la pirogue incriminée est enregistrée au nom de « S.Sonko », immatriculée ZG-4521-ZG. Cependant, il a été révélé qu’elle appartiendrait en réalité au nommé B. Barro, pêcheur basé à Ziguinchor.

Ce dernier est présenté comme l’individu ayant orchestré l’ensemble de l’opération depuis Ziguinchor. Il aurait organisé le voyage clandestin en collaboration avec ses frères I. Barro, M. Loum, M. Sao et M. Sao, ainsi qu’un individu résidant à Conakry, nommé A.Kamsar. La destination finale du voyage était l’Espagne.

À l’issue de l’enquête, B. Barro ainsi que ses frères M. Loum, M. Sao et M. Sao ont été interpellés à Ziguinchor. Seul I. Barro n’a pas été arrêté à ce stade de la procédure.

Entendus sur les faits, ils ont unanimement reconnu leur implication et confirmé avoir embarqué dans la pirogue ayant quitté Ziguinchor à destination de Conakry.

Interrogé à son tour, le nommé B. Barro a confirmé être le propriétaire de la pirogue incriminée et reconnu partiellement sa participation au voyage clandestin. Il a déclaré que son implication s’était limitée à l’acheminement de la pirogue de Ziguinchor à Conakry, sans autorisation officielle, en contournant délibérément les voies légales de contrôle.

Il a spécifié qu’à bord se trouvaient environ 2 000 litres de carburant, un moteur « Yamaha » de 60 chevaux ainsi que deux candidats originaires de Touba, embarqués à la demande de son acolyte A.Kamsar. Il a indiqué avoir effectué ce trajet en compagnie de ses quatre frères : I. Barro, M. Loum, M. Sao et M. Sao selon des sources de Seneweb.

Selon ses déclarations, arrivé à Conakry, il a remis la pirogue à A.Kamsar, l’organisateur principal de ce voyage, et s’est retiré de l’opération. Ses frères ont poursuivi le voyage avec l’accord d’A.Kamsar, qui a justifié leur maintien à bord par leur statut de pêcheurs afin d’assister les capitaines dans la suite du périple clandestin.

B. Barro a tenté de se dédouaner de toute responsabilité, en rejetant l’entière organisation de l’opération sur A.Kamsar, qu’il a présenté comme le cerveau du voyage clandestin. Il a soutenu que son rôle se serait limité à la remise de la pirogue A.Kamsar.

Sur l’aspect financier, B. Barro a déclaré que la réception des fonds était assurée par A.Kamsar, affirmant n’avoir perçu aucune somme et ignorer les montants versés par les candidats.

Les trois frères de B. Barro ont confirmé les faits tels que décrits par ce dernier, reconnaissant leur participation et corroborant les circonstances du voyage. Ils ont notamment admis avoir eu connaissance préalable de la finalité clandestine de l’opération.

Ils ont indiqué que la pirogue transportait environ une centaine de migrants, majoritairement guinéens, ainsi que quelques Sénégalais, composés d’hommes, de femmes et d’enfants. Ils ont déclaré ignorer l’identité des capitaines ainsi que les modalités de paiement des migrants, à l’exception de deux candidats embarqués à Ziguinchor qui auraient chacun versé la somme de 500 000 francs CFA, sans connaître le bénéficiaire final.

Dix jours après le départ de Conakry, suite à une tempête et à des pannes techniques, la pirogue a finalement accosté de manière irrégulière sur le golf de Mbour. C’est à ce moment que tous les occupants ont pris la fuite, abandonnant l’embarcation sur place.

Interrogé à nouveau sur les découvertes dans son compte WhatsApp relatives à des échanges en vue d’une préparation d’un voyage clandestin projeté pour avril 2026, à destination de l’Espagne, B. Barro s’est retrouvé dans une position délicate.

Les enquêteurs ont découvert des messages impliquant le recrutement de candidats moyennant 500 000 francs CFA, avec une commission de 50 000 francs CFA par intermédiaire. Confronté à ces éléments accablants, B. Barro a reconnu préparer ce voyage, tout en affirmant ne pas avoir encore perçu de fonds.

Il a ainsi partiellement reconnu son implication dans le premier voyage et admis être l’organisateur et le coordonnateur principal du projet à venir.

Ces déclarations concordantes ont permis d’établir l’implication collective des intéressés dans les faits portés à leur charge. B. Barro, M. Loum, M. Sao et M. Sao ont été conduits devant le Procureur de la République financier de Dakar.

Ils doivent répondre des infractions suivantes : association de malfaiteurs, trafic de migrants, tentative de trafic de migrants, mise en danger de la vie d’autrui et escroquerie.

Source : Seneweb