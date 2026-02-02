Protection de la filière avicole : Près de 28 tonnes de cuisses de poulet saisies par la Douane

Les Douanes sénégalaises poursuivent leurs actions de protection de l’économie nationale et de la santé publique. La Brigade des Douanes de la Haute-mer, relevant de la Subdivision maritime de la Direction régionale des Unités maritimes, a réalisé d’importantes saisies de produits avicoles frauduleux au cours de deux opérations distinctes menées en janvier 2026.

La première intervention s’est déroulée le mardi 27 janvier 2026, aux environs de 7 heures, au large de l’île de Gorée. Les agents des Douanes y ont saisi 12,810 tonnes de cuisses de poulet, conditionnées et emballées dans 427 colis, puis transportées à bord d’une pirogue artisanale.

Quelques jours plus tôt, le dimanche 11 janvier 2026, vers 6 heures, la même unité avait intercepté au large de Mbao une autre embarcation transportant 630 cartons de cuisses de poulet, pour un poids total de 15,120 tonnes.

Au total, ces deux opérations portent à près de 28 tonnes la quantité de cuisses de poulet saisies. La contrevaleur globale de la marchandise frauduleuse est estimée à environ 57 millions de francs CFA. En outre, un important lot de filets de pêche ainsi que diverses autres marchandises ont également été saisis.

Les interventions ont conduit à l’interpellation de 19 personnes, mises à la disposition des autorités compétentes pour les besoins de l’enquête.

Selon l’Administration des Douanes, ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la sauvegarde de la filière avicole nationale, mais aussi de la protection des populations contre les risques sanitaires liés à la consommation de produits avicoles impropres. Les Douanes réaffirment, à cet effet, leur engagement à lutter contre toutes les formes de trafic portant atteinte à l’économie et à la santé publique.