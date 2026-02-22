Lutte contre l’homosexualité : le Forum du Justiciable félicite le gouvernement

Dans une déclaration rendue publique, Babacar Ba, président du Forum du Justiciable, a adressé ses félicitations et encouragements à la Gendarmerie nationale ainsi qu’au gouvernement du Sénégal. Il a salué ce qu’il qualifie de « détermination et fermeté » dans les actions menées contre l’homosexualité.

Le responsable associatif a réaffirmé son soutien aux autorités, inscrivant ces initiatives dans une logique de préservation de l’ordre public, de protection de la sécurité des citoyens et de promotion des valeurs sociales. Selon lui, ces mesures contribuent au renforcement de l’unité nationale et de la stabilité du pays.