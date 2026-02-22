Test VIH : Les résultats de Zale Mbaye connus

Mauvaise nouvelle pour le commerçant Saliou Mbaye alias Zale ! Les résultats de ses tests de dépistage au VIH, transmis hier samedi aux enquêteurs de la Brigade de Recherches de la Compagnie de Keur Massar, sont revenus positifs, selon des sources de Seneweb.

Le TikTokeur, intercepté à Nioro par les gendarmes de la Brigade territoriale locale sous le commandement de l’Adjudant-chef Souleymane Thior, puis transféré hier à Dakar, suivait déjà son traitement depuis longtemps. Ainsi, Saliou Mbaye alias Zale est visé pour transmission volontaire du VIH, ainsi que d’autres chefs d’accusation.

Pour rappel, après l’éclatement de l’affaire Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et consorts, le commerçant Zale aurait quitté Dakar pour se réfugier dans ce département de la région de Kaolack, dans l’attente d’un moment favorable pour passer en territoire gambien.

Source : Seneweb