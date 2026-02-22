LSDH : Denis Ndour élu président pour un mandat de quatre ans

C’est à la Direction de l‘administration pénitentiaire (DAP), au Camp Pénal, que la LSDH a tenu son 3ème Congrès pour renouveler ses instances.

Le 26 février 2022, Me Assane Dioma NDIAYE avait été remplacé par Mr.Alassane Seck et aujourd’hui c’est Mr.DENIS NDOUR qui a été élu à la tête de la Ligue sénégalaise des droits de l’homme (LSDH) à travers un large consensus pour un mandat de 4 ans (Février 2026- Février 2030.)

Dans son intervention le Président sortant a mis l’accent sur l’action de l‘organisation auprès des populations œuvrant pour la promotion et la protection des droits humains au Sénégal, en Afrique et dans le reste du monde. Après 16 ans d’existence la LSDH continue de marquer son leadership au niveau national et continental par ses actions pour la cause du respect de la dignité humaine. Durant ces 4ans nous dit Mr.Alassane Seck son équipe a beaucoup travaillé sur les questions suivantes:

Les arrestations arbitraires

Les détenus politiques

Les délits d’opinion et la violation de la liberté d’expression et de manifestation

Les conditions carcérales

La réinsertion des détenus

La transparence dans tous les processus électoraux à travers le COSCE

L’Engagement dans tous les combats de la société civile sur les questions nationales pour les causes des citoyens

Rapport alternatif pour la commission Africaine des droits de l‘homme

Rapport de contribution pour l‘EPU.

La Constance de la LSDH dans ses prises de position dans les médias focalisées toujours sur les principes.

Quant au Président nouvellement élu, Mr. DENIS NDOUR, lui a tenu à rappeler l’importance, la pertinence et la place que les organisations de la société civile, des organisations spécialisées en matière de droits Humains et particulièrement la LSDH jouent pour combattre l‘impunité, renforcer la démocratie, la bonne gouvernance, l‘Etat de droit et le respect des droits fondamentaux consacrés dans notre constitution.

Dans un contexte économique et socio-politique un peu tendu, Mr.NDOUR compte durant ce mandat dans un esprit d’équipe, faire de la LSDH une organisation qui non seulement continue de rester constante dans ses positions de principes de défense de la charte fondamentale mais aussi et surtout va mettre l ‘accent sur les droits économiques sociaux et culturels en vue d’une participation effective pour l’amélioration des conditions de vie des plus démunis. Dans ce sens il compte travailler avec des points focaux régionaux, avec les populations à la base, les jeunes, les femmes, les universités et les instituts.

VOICI LE NOUVEAU BUREAU DE LA LSDH 2026-2030

PRÉSIDENT DENIS NDOUR

VICE-PRÉSIDENT PAPE SALL

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL JOSEPH BAGNE FAYE

CHARGÉ de la FORMATION (promotion des droits humains) DAOUDA DIAGNE

CHARGÉ des FINANCES MATAR DIOUF

SECRÉTAIRE A L’ORGANISATION MARVIN REBEIZ

CHARGÉ des questions juridiques (protection des droits humains) AMATH THIAM

CHARGÉE de la Commission Scientifique et stratégique Mme. AWA MBENGUE

CHARGÉS de la Commission Communication et Partenariat

Mme. COUMBA NDAO et IBRAHIMA COLY

CHARGÉS de la Commission Mobilisation et des Points Focaux régionaux

SIDY MBAYE et PAUL LÉON NDIAYE

PRÉSIDENTS D’HONNEUR ALASSANE SECK et Maitre ASSANE DIOMA NDIAYE