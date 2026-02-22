Une fille de 15 ans évite un animal en trottinette…ça vire au drame absolu

Le drame s’est produit lundi sur l’île de Noirmoutier, en Vendée.

Océane, 15 ans, rentrait des courses à trottinette. Elle a téléphoné à ses parents pour indiquer qu’elle prenait un chemin court.

Après on n’a plus aucun signe de vie.

Le corps sans vie de la jeune fille sera retrouvé deux heures plus tard dans un canal.

Une autopsie a été pratiquée et a conclu qu’il s’agissait d’un accident.

« Océane aurait évité un animal ce qui a modifié sa trajectoire », indique Alain Leblond, membre de sa famille au Courrier Vendéen.

Un appel aux dons a été lancée sur la plateforme GoFundMe afin de venir en aide à sa famille pour les obsèques. Plus de 1800 € ont été récoltés.

« Océane elle n’avait que 15 ans et encore beaucoup de choses a voir » a écrit son frère.

Source : F D