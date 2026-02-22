Un enfant de 9 ans retrouvé affamé dans un parc…ce qu’il a vécu est atroce

Un homme de 58 ans a comparu jeudi devant le tribunal correctionnel de Poitiers pour des faits de maltraitance.

En août 2025, un enfant de 9 ans avait été retrouvé errant seul au parc Velpeau de Tours par un passant.

Ce garçon, déscolarisé depuis la grande section, était affamé et était couvert de bleus. Il avait confié être frappé par son père.

L’enquête a révélé que la victime était rouée de coups depuis plusieurs années par son papa.

Le quinquagénaire le frappait régulièrement à coups de canne. L’enfant ne mangeait qu’une fois par jour. Sa soeur a également subi des violences.

« Oui je tapais mon fils, mais pas tout le temps » s’est justifié le prévenu à la barre.

Il a été condamné à 15 mois de prison avec sursis. La mère a écopé de 4 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation de mauvais traitements.

Source : F D