La compagnie aérienne Air Côte d’Ivoire victime d’une cyberattaque

La compagnie aérienne Air Côte d’Ivoire a annoncé ce vendredi 20 février 2026, avoir été victime d’une cyberattaque ayant entraîné « l’extraction illégale » de « données sensibles », tout en assurant que ses vols se poursuivent normalement.

L’État ivoirien est l’actionnaire majoritaire de la compagnie dans laquelle Air France détient environ 11 % des parts.

Cet incident « majeur » de cybersécurité s’est produit dans la nuit du 8 février et a touché « une partie » du « système d’information » de la compagnie, entraînant la fuite de fichiers contenant des données sensibles, a-t-elle précisé dans un communiqué publié vendredi soir.

« Air Côte d’Ivoire, consciente des risques que la fuite de données pourrait entraîner pour ses prestataires, ses passagers et ses salariés, met tout en œuvre pour en limiter les effets », a assuré la compagnie ivoirienne.

« Des investigations sont en cours (…) pour circonscrire l’incident, déterminer l’origine et l’impact de cette violation de données informatiques afin de prendre les mesures idoines susceptibles de prévenir toute autre attaque », a-t-elle ajouté.

La compagnie a rassuré de « la poursuite régulière, sans discontinuité » de ses vols et autres opérations « dans le respect scrupuleux des standards internationaux de sécurité. »

Air Côte d’Ivoire a été créée en 2012 succédant à la défunte Air Ivoire.

